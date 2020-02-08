Американский музыкант Маршал Мэттерс, известный как рэпер Эминем, исполнил песню Lose Yourself на церемонии кинопремии «Оскар». Композиция вошла в фильм «8 миля», рассказывающий об артисте.
В 2003 году трек завоевал статуэтку Американской академии кинематографических искусств и наук в номинации «Лучшая оригинальная песня». Lose Yourself стала первой рэп-песней, ставшей победительницей кинопремии.
Выступление прошло с «живой» группой при поддержке симфонического оркестра. Появление Эминема на сцене не было официально заявлено и стало сюрпризом для зрителей.
Как писал NEWS.ru, на церемонии вручения «Оскар» спели американские певицы Жанель Монэ и Билли Айлиш.
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