https://static.news.ru/photo/2fa4b564-4bda-11ea-8a43-fa163e074e61_660.jpg Eminem Фото: Chris Pizzello/Invision/AP/ТАСС

Американский музыкант Маршал Мэттерс, известный как рэпер Эминем, исполнил песню Lose Yourself на церемонии кинопремии «Оскар». Композиция вошла в фильм «8 миля», рассказывающий об артисте.

В 2003 году трек завоевал статуэтку Американской академии кинематографических искусств и наук в номинации «Лучшая оригинальная песня». Lose Yourself стала первой рэп-песней, ставшей победительницей кинопремии.

Выступление прошло с «живой» группой при поддержке симфонического оркестра. Появление Эминема на сцене не было официально заявлено и стало сюрпризом для зрителей.

Как писал NEWS.ru, на церемонии вручения «Оскар» спели американские певицы Жанель Монэ и Билли Айлиш.