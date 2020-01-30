Американская певица Билли Айлиш споёт на церемонии вручения кинопремии «Оскар».
О появлении исполнительницы на мероприятии
Вы готовы? Билли Айлиш поднимется на сцену во время вручения премии «Оскар» для специального выступления, — говорится в сообщении.
Are you ready?— The Academy (@TheAcademy)
@billieeilishwill take to the #Oscarsstage for a special performance! Watch live on @ABC. pic.twitter.com/CsNmjDD2Bi January 29, 2020
Как писал NEWS.ru, Билли Айлиш стала обладательницей музыкальной премии «Грэмми» в самой престижной номинации — «Запись года».
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен