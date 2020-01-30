https://static.news.ru/photo/8af023ce-4372-11ea-8bc4-fa163e074e61_660.jpg Билли Айлиш Фото: Mayer/face to face/Global Look Press

Американская певица Билли Айлиш споёт на церемонии вручения кинопремии «Оскар».

О появлении исполнительницы на мероприятии сообщила Академия кинематографических искусств и наук в Twitter.

Вы готовы? Билли Айлиш поднимется на сцену во время вручения премии «Оскар» для специального выступления, — говорится в сообщении.

Are you ready? @billieeilish will take to the #Oscars stage for a special performance! Watch live on @ABC . pic.twitter.com/CsNmjDD2Bi — The Academy (@TheAcademy) January 29, 2020

Как писал NEWS.ru, Билли Айлиш стала обладательницей музыкальной премии «Грэмми» в самой престижной номинации — «Запись года».