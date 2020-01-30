Билли Айлиш Билли Айлиш Фото: Mayer/face to face/Global Look Press

Американская певица Билли Айлиш споёт на церемонии вручения кинопремии «Оскар».

О появлении исполнительницы на мероприятии сообщила Академия кинематографических искусств и наук в Twitter.

Вы готовы? Билли Айлиш поднимется на сцену во время вручения премии «Оскар» для специального выступления, — говорится в сообщении.

Как писал NEWS.ru, Билли Айлиш стала обладательницей музыкальной премии «Грэмми» в самой престижной номинации — «Запись года».

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях