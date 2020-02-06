Жанель Монэ Жанель Монэ Фото: ImagePressAgency/face to face/Global Look Press

Американская певица Жанель Монэ споёт на церемонии вручения кинопремии «Оскар».

О появлении исполнительницы на мероприятии сообщила Академия кинематографических искусств и наук в Twitter.

Ещё одна причина подключиться! Жанель Монэ даст особое представление на «Оскаре», — говорится в сообщении.

34-летняя певица из города Канзас-Сити штата Канзас восемь раз становилась номинанткой музыкальной премии «Грэмми».

Как писал NEWS.ru, на торжественной церемонии «Оскар» также споёт американка Билли Айлиш.

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