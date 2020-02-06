Американская певица Жанель Монэ споёт на церемонии вручения кинопремии «Оскар».
О появлении исполнительницы на мероприятии
Ещё одна причина подключиться! Жанель Монэ даст особое представление на «Оскаре», — говорится в сообщении.
Another reason to tune in!— The Academy (@TheAcademy)
@JanelleMonaewill be giving a special performance at the #Oscars. Watch live on @ABCNetwork. pic.twitter.com/okCYRYvt02 February 4, 2020
34-летняя певица из города Канзас-Сити штата Канзас восемь раз становилась номинанткой музыкальной премии «Грэмми».
Как писал NEWS.ru, на торжественной церемонии «Оскар» также споёт американка Билли Айлиш.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен