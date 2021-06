Эд Ширан раскрыл своё отношение к корейской группе BTS

Британский музыкант Эд Ширан в эфире радио-шоу Most Requested Live рассказал, что написал для корейской группы BTS песню. Композиция войдёт в новый альбом коллектива. Исполнитель признался, что считает коллег «очень-очень крутыми парнями».

Я работал с BTS над их последней записью и сразу написал для них новую песню. Они очень-очень крутые парни, — добавил Ширан.

Позже и продюсеры BTS подтвердили информацию. Премьера трека запланирована на июль, когда BTS презентуют CD-версию недавнего англоязычного хита Butter. Туда же должна войти одна из совершенно новых песен. До сих пор неизвестно, станет ли это коллаборацией с Шираном.

До этого английский музыкант выступил соавтором песни Make it right из альбома BTS Map of the soul: Persona (2019).

Группа BTS образовалась в 2013-м и состоит из семи человек. К её созданию приложила руку южнокорейская компания Big Hit Entertainmen. Мировую известность они получили после выхода второй студийной пластинки Wings («Крылья»). За восемь лет существования BTS стали одними из самых популярных представителей так называемого к-pop. Жанр возник в Южной Корее, объединив западный электропоп, хип-хоп, танцевальную музыку и современный ритм-н-блюз.

Ранее сообщалось, что британский певец Эд Ширан заключил крупное соглашение с соцсетью TikTok. Музыкант станет её рекламным лицом, передаёт портал Sun со ссылкой на источники. Контракт звезды с сайтом только первый этап возвращения исполнителя на сцену.