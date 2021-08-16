Добровинский назвал последствия нарушения договора Линдеманна с Эрмитажем

Звёздный юрист Александр Добровинский в беседе с NEWS.ru назвал возможные последствия нарушения договора солиста группы Rammstein с российским государственным музеем Эрмитаж по делу о несогласованной продаже NFT-токенов.

Если в договоре был запрет на это, то его ждут достаточно серьёзные штрафные санкции, которые должны быть предусмотрены договором. Платформа выступит соответчиком, — заявил Добровинский.

Солист группы Rammstein Тилль Линдеманн снял клип в Эрмитаже с разрешения руководства музея, однако после этого он выставил на продажу уникальные NFT-токены с изображением экспонатов и интерьера, а также с несогласованным использованием его названия. Эрмитаж направил Линдеманну претензионные письма о нарушении условий договора: он не согласовал с администрацией музея «съёмку части изображений, и их дальнейшую токенизацию», а также «неправомерно использовал в коммерческих целях наименование Эрмитажа, указав его в названии NFT-токена».

Также музей направил уведомительное письмо платформе NFT Frame Art, допустившей «контрафактные NFT к продаже без надлежащей проверки наличия исключительных прав на произведение у продавца». Полный текст заявления администрации музея опубликован в официальном Telegram-канале Эрмитажа.

Всего Линдеманн выставил на продажу 10 токенов, каждый из которых оценивается в €100 тысяч.

NFT токены представляют собой уникальный цифровой сертификат, дающий эксклюзивные права на цифровые объекты: фото, видео, твиты и прочее.

Ранее Линдеманн был избит Александром Реввой в собственном клипе на песню Ich hasse Kinder («Я ненавижу детей» — NEWS.ru).