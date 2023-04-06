Украинский оперный дирижер Константин Старовицкий погиб в бою в Донбассе, сообщили на странице Национальной филармонии Украины в запрещенной соцсети. Артист симфонического оркестра и Киевского театра оперы и балета участвовал в боевых действиях на стороне ВСУ. Музыканту было 40 лет, у него остались дочь, жена и пожилая мать.
Сегодня оркестр понес невосполнимую утрату. <...> На Краматорском направлении погиб наш коллега Константин Старовицкий, — сообщил гендиректор украинского симфонического оркестра Александр Пироженко.
Старовицкий, родившийся в Броварах, служил старшим стрелком отделения роты охраны Броварского районного территориального центра, позже его направили в Харьковскую область.
Погибший прославился постановкой оперы итальянского композитора Гаэтано Доницетти «Рита». На премии «Киевская пектораль» в 2016 году спектакль Старовицкого получил четыре награды.
В январе в боях под Артемовском погиб украинский пауэрлифтер Андрей Дмитриев. Спортсмен был неоднократным призером украинских чемпионатов по силовому спорту. В декабре 2022 года в районе Артемовска также был убит разработчик компьютерной игры S.T.A.L.K.E.R. Владимир Ежов.