Дирижер Киевской оперы погиб в боях в Донбассе Украинский оперный музыкант Старовицкий погиб в бою на Краматорском направлении

Фото: МО Украины

Военнослужащие ВСУ, архивное фото

Украинский оперный дирижер Константин Старовицкий погиб в бою в Донбассе, сообщили на странице Национальной филармонии Украины в запрещенной соцсети. Артист симфонического оркестра и Киевского театра оперы и балета участвовал в боевых действиях на стороне ВСУ. Музыканту было 40 лет, у него остались дочь, жена и пожилая мать.

Сегодня оркестр понес невосполнимую утрату. <...> На Краматорском направлении погиб наш коллега Константин Старовицкий, — сообщил гендиректор украинского симфонического оркестра Александр Пироженко.

Старовицкий, родившийся в Броварах, служил старшим стрелком отделения роты охраны Броварского районного территориального центра, позже его направили в Харьковскую область.

Погибший прославился постановкой оперы итальянского композитора Гаэтано Доницетти «Рита». На премии «Киевская пектораль» в 2016 году спектакль Старовицкого получил четыре награды.

В январе в боях под Артемовском погиб украинский пауэрлифтер Андрей Дмитриев. Спортсмен был неоднократным призером украинских чемпионатов по силовому спорту. В декабре 2022 года в районе Артемовска также был убит разработчик компьютерной игры S.T.A.L.K.E.R. Владимир Ежов.