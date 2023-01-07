В боях под Артемовском погиб украинский пауэрлифтер Дмитриев

Фото: dan-news.info

Боец ДНР

В боях под Артемовском был убит украинский пауэрлифтер Андрей Дмитриев, сообщила в Facebook (деятельность соцсети в РФ запрещена) Федерация стронгмена Украины. Погибший спортсмен не раз становился призером чемпионатов страны по силовому спорту.

Многократный призер чемпионатов Украины, мастер спорта со стронгмена, председатель Сумского ФГУ... Всегда улыбчивый и искренний Андрей! Наша стронгменовская семья понесла непоправимую утрату. Андрей погиб под Бахмутом (украинское название Артемовска. — NEWS.ru), — сказано в сообщении федерации.

Ранее военный эксперт Игаль Левин сообщил, что во время СВО на Украине погиб один из разработчиков шутера S.T.A.L.K.E.R. Владимир Fresh Ежов. По информации российских СМИ, он погиб под Артемовском.

До этого стало известно, что в зоне проведения спецоперации на Украине был убит 46-летний француз Гастон Бессон, являющийся одним из создателей Украинского интернационального легиона. Бессон выполнял роль одного из ключевых вербовщиков иностранных бойцов для Украины.