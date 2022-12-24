Стало известно о гибели в зоне СВО разработчика игры S.T.A.L.K.E.R. Ежова

Фото: GFDL

Скриншот из игры S.T.A.L.K.E.R.

Во время СВО на Украине погиб один из разработчиков шутера S.T.A.L.K.E.R. Владимир Fresh Ежов, написал военный эксперт Игаль Левин на своей странице в Facebook (деятельность соцсети в РФ запрещена). Другие подробности смерти гейм-дизайнера не приводятся.

Погиб один из разработчиков игры S.T.A.L.K.E.R. Владимир Fresh Ежов, — написал Левин.

По информации RT, мужчина погиб под Артемовском.

Ежов был известен в игровом комьюнити благодаря таким проектам, как S.T.A.L.K.E.R., стратегии «Казаки» и Call of Cthulhu. Фанаты шутера S.T.A.L.K.E.R. не раз видели Ежова в самой игре — его лицо стало прообразом для персонажа по имени Локи.

Ранее стало известно, что Роскомнадзор ограничил доступ к сайту игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Такое решение принято в соответствии с регламентом блокировки ресурсов, содержащих призывы к экстремизму.

До этого украинская студия — разработчик видеоигр GSC Game World объявила об отказе продавать свои игры на территории России. При этом покупатели, которые успели оформить предзаказ на цифровую версию второй части S.T.A.L.K.E.R. получат копию игры. Во всех остальных случаях предусмотрен возврат средств.