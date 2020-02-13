https://static.news.ru/photo/1956d062-4e5f-11ea-a250-fa163e074e61_660.jpg Тайрон Фрэмптон Фото: Dd1/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Британский музыкант Тайрон Фрэмптон, известный как рэпер slowthai, поругался с публикой и чуть не устроил драку на церемонии премии журнала о музыке NME.

Во время выступления со своим коллегой Mura Masa артист снял рубашку, спустился со сцены, забрался на стол, за которым сидели гости, открыл бутылку шампанского и облил всех находящихся рядом. После этого он зашёл на сцену обратно, спустил штаны с трусами и повернулся задом к публике. Видео перформанса опубликовано на YouTube.

Позже slowthai вышел на сцену, чтобы получить награду «Герой года», и вырвал из рук микрофон у ведущей церемонии, стендап-комика Кэтрин Райан, затем обнял её и предложил ей понюхать его парфюм. Во время благодарственной речи он поругался с кем-то в толпе и швырнул в зал микрофон. Его кинули обратно на сцену, и вдогонку в музыканта прилетел стаканчик. В ответ он бросил в людей стеклянным бокалом и спрыгнул вниз, чтобы начать драку, однако вовремя подбежали сотрудники охраны и разняли конфликтующих. Видео потасовки опубликовали пользователи Tiwtter.

В январе 2020 года стало известно, что slowthai начал встречаться с бывшей участницей группы SEREBRO Катей Кищук, писал NEWS.ru.