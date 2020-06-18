Блогер создал несуществующую песню Nirvana при помощи ИИ

https://static.news.ru/photo/5bb00bfc-b176-11ea-9a7d-fa163e074e61_660.jpg Курт Кобейн Фото: imago stock&people/Global Look Press

Автор YouTube-канала Funk Turkey опубликовал несуществующую песню американской группы Nirvana, созданную при помощи искусственного интеллекта. Трек получил название Smother.

Блогер рассказал, что для текста композиции использовал базу данных с сайта Genius Lyrics. В этом ему помогла цепь Маркова — модель, описывающая последовательность случайных событий, где вероятность каждого следующего события зависит от предыдущего.

Вся музыка и вокал исполнены, смикшированы и обработаны мной, на моей кухне, на сверкающем красном дешёвом Stratocaster, плохом микрофоне и старой копии ProTools, — написал Funk Turkey.

Как писал NEWS.ru, авторы YouTube-канала Shamook показали американского актёра Берта Рейнольдса в образе киногероя Джеймса Бонда. Художники блога изменили внешность британца Шона Коннери, сыгравшего в части киносерии под названием «Доктор Ноу», сделав ему лицо звезды фильмов «Полицейский и бандит» и «Ночи в стиле буги».