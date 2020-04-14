Блогеры превратили Берта Рейнольдса в Джеймса Бонда

Авторы YouTube-канала Shamook показали американского актёра Берта Рейнольдса в образе киногероя Джеймса Бонда.
Художники блога изменили внешность британца Шона Коннери, сыгравшего в части киносерии под названием «Доктор Ноу», сделав ему лицо звезды фильмов «Полицейский и бандит» и «Ночи в стиле буги».
Как отмечают авторы блога, Рейнольдс в своё время отказался от роли агента 007, поэтому художники решили оценить, как бы он смотрелся в образе киношпиона.
Как писал NEWS.ru, автор YouTube-блога показал, как британский актёр Роберт Паттинсон смотрелся бы в роли Бэтмена в версии режиссёра Кристофера Нолана.
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