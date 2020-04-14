Блогеры превратили Берта Рейнольдса в Джеймса Бонда

https://static.news.ru/photo/8e8e9efc-7e5a-11ea-b178-fa163e074e61_660.jpg Берт Рейнольдс Фото: Armando Gallo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Авторы YouTube-канала Shamook показали американского актёра Берта Рейнольдса в образе киногероя Джеймса Бонда.

Художники блога изменили внешность британца Шона Коннери, сыгравшего в части киносерии под названием «Доктор Ноу», сделав ему лицо звезды фильмов «Полицейский и бандит» и «Ночи в стиле буги».

Как отмечают авторы блога, Рейнольдс в своё время отказался от роли агента 007, поэтому художники решили оценить, как бы он смотрелся в образе киношпиона.

Как писал NEWS.ru, автор YouTube-блога показал, как британский актёр Роберт Паттинсон смотрелся бы в роли Бэтмена в версии режиссёра Кристофера Нолана.