«Би-2» выпустили клип о депрессии, снятый во время самоизоляции

https://static.news.ru/photo/97c27c66-a199-11ea-b636-fa163e074e61_660.jpg Фото: Би-2/youtube.com

Российская группа «Би-2» выпустила клип на песню «Депрессия». Артисты заявили, что сняли видео в режиме самоизоляции, введённом в связи с пандемией коронавируса.

В ролике показаны участники на фоне анимационных репродукций работ известных художников, а также их прогулки в различных точках земного шара.

Выйдем из дома из безнадёжной депрессии, как же давно нам не было вместе так весело, — поётся в треке.

Солист группы Лёва Би-2 рассказал, что песня была написана в 2017 году, а текст — в сентябре 2019 года. Он отметил, что лирику сочинили ещё до пандемии, но она «подходит к нынешнему моменту».

Коллектив «Би-2» в марте дал концерт, который бесплатно транслировался онлайн. Таким образом музыканты решили привлечь внимание к необходимости соблюдения мер для борьбы с распространением коронавируса, писал NEWS.ru.