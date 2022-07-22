Баста, «Звери» и PHARAOH выступят на VK Fest

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Баста

Баста, «Звери» и PHARAOH в числе других музыкантов и коллективов выступят на летнем фестивале VK Fest в парке Горького. Его гости смогут также услышать хиты в исполнении «Руки Вверх», Клавы Коки, Егора Крида и Ёлки. Фестиваль откроется в субботу в Москве, Санкт-Петербурге и сочинском поселке Сириус, сообщает пресс-служба «ВКонтакте».

Гости VK Fest смогут не только посмотреть выступления любимых исполнителей, но и поучаствовать в записи трека с ними. Для этого два дня в парке Горького будет работать профессиональная студия звукозаписи, в которой каждый сможет поработать с ST и Ромой Бестселлером. В зоне «VK Музыки» также будет специальное место для встреч с артистами.

Впервые за два года культовый питерский фестиваль возвращается в офлайн и пройдет единовременно в трёх городах — такого масштабного музыкального фестиваля страна ещё не видела. Более того, впервые VK Fest состоится в формате digital-моста: во всех городах можно будет посмотреть включения из других городов, а общая трансляция фестиваля пройдёт в сообществе «ВКонтакте» и будет доступна из любой точки мира, — сказал директор музыкальных и событийных проектов VK Константин Сидорков.

Фото: Пресс-служба «Вконтакте»

Кроме музыкальных выступлений и развлекательных активностей для гостей подготовят традиционный лекторий.

Главными участниками лектория VK Fest от Российского общества «Знание» станут телеведущий Николай Дроздов, актеры Сергей Бурунов, Сергей Гармаш и Сергей Безруков, также психолог Михаил Лабковский, публицист Александр Цыпкин и другие знаменитости. Посетителей ждут дискуссии с актёрами, учёными, публицистами, олимпийскими чемпионами, руководителями бизнеса и диджитал-художниками.