Басист Joy Divison выпустил концерт в память и фронтмене группы

https://static.news.ru/photo/20ae2054-990a-11ea-9063-fa163e074e61_660.jpg Питер Хук Фото: Alice Mills / Rmv/Global Look Press

Британский музыкант Питер Хук опубликовал концерт в память о своём коллеге по группе Joy Division Иэне Кёртисе. Выступление выйдет 18 мая, в день смерти исполнителя, покончившим с собой в 1980 году.

Выступление, прошедшее в Церкви Христа в графстве Чешир в 2015 году, опубликовано на YouTube-канале коллектива. Хук вместе с коллективом The Light исполнил 44 трека.

Зрителям предлагают сделать пожертвование на благотворительность. Собранные средства пойдут на помощь людям с эпилепсией, которой страдал Иэн Кёртис.

Как писал NEWS.ru, британская группа Queen выпустила запись концерта 1992 года, прошедшего в память о фронтмене Фредди Меркьюри. Таким образом коллектив решил собрать средства на борьбу с последствиями пандемии коронавируса.