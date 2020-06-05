Aerosmith перенесли концерт в России на 2021 года из-за коронавируса

Американская группа Aerosmith перенесла свой московский концерт на 2021 года. Решение связано с запретами на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.
Изначально коллектив должен был отыграть 7 июля на стадионе «ВТБ Арена». Теперь мероприятие пройдёт 29 мая в следующем году на той же площадке, сообщили организаторы.
Aerosmith была и всегда будет группой, для которой фанаты находятся на первом месте. Поэтому мы решили перенести наш европейский тур и московский концерт на весну-лето 2021 года, чтобы сфокусироваться на здоровье и благополучии всех фанатов в это беспрецедентное время, — приводят промоутеры слова артистов.
Как писал NEWS.ru, британская группа Nothing But Thieves объявила новые даты своих российских концертов, которые изначально пришлось отложить на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса. Артистов можно будет увидеть только в 2021 году. Они сыграют 18 февраля в Новосибирске, 20 февраля — в Екатеринбурге, 22 февраля — в Москве, 25 февраля — в Ростове-на-Дону, 26 февраля — в Краснодаре и 28 февраля — в Санкт-Петербурге.
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