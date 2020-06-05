Aerosmith перенесли концерт в России на 2021 года из-за коронавируса

Фото: Nancy Kaszerman/ZUMAPRESS.com/Global Lok Press

Участники южнокорейской группы BTS выступили с поддержкой движения Black Lives Matter на фоне протестов, которые начались в конце мая после того, как в штате Миннесота был убит афроамериканец Джордж Флойд во время полицейского задержания.

Группа BTS не известна как коллектив, который делает политические заявления, однако в этот раз артисты решили высказать, что они против расовой дискриминации. Об этом они написали в Twitter. Мы осуждаем...