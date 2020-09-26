AC/DC объявили о возвращении на сцену

https://static.news.ru/photo/5196e2f0-01a1-11eb-9869-fa163e074e61_660.jpg Концерт группы AC/DC в Стокгольме Фото: ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Участники австралийской группы AC/DC подтвердили информацию о возвращении на сцену. Коллектив не выступал с 2016 года.

Ранее в бразильском онлайн-сообществе поклонников группы появилась информация о том, что на официальном сайте AC/DC появились новые фотографии воссоединившихся музыкантов. Снимки были быстро удалены, однако посетители страницы успели их скопировать, сообщает NME.

28 сентября в Twitter появилась публикация с видео, на котором показана постепенно загорающаяся неоновая молния из логотипа AC/DC. Ролик сопровождается звуком гитарного провода, который подключают к усилителю.

Согласно ранее появившимся в Сети фотографиям, в группу вернулся фронтмен Брайан Джонсон, который в 2016 году покинул коллектив из-за потери слуха. В туре того года его заменил вокалист Guns N’ Roses Эксл Роуз.

Как писал NEWS.ru, коллектив Guns N’ Roses готовит к выпуску книгу для детей. Её создали совместно с писателем Джеймсом Паттерсоном и художницей Дженнифер Зивойн.