Guns N’ Roses выпустят детскую книгу

Американская певица Мадонна заявила, что действительно переболела коронавирусом. Она отметила, что сейчас уже выздоровела.

Мадонна написала в Instagram, что вложила в борьбу с пандемией $1,1 млн. Она также рассказала, что заболела COVID-19 в марте. Мы все думали, что просто сильно простудились. Слава богу, мы...