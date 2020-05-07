Guns N’ Roses выпустят детскую книгу

Американская группа Guns N’ Roses готовит к выпуску книгу для детей. Её создали совместно с писателем Джеймсом Паттерсоном и художницей Дженнифер Зивойн.
Произведение, получившее название Sweet Child O’Mine, расскажет о приключениях двух сестёр, которых вырастили музыканты. Прототипами персонажей стали дочь и племянница менеджера коллектива Фернандо Лебеиса.
Я давний фанат Guns N’ Roses и поэтому рад посотрудничать с ними, чтобы оживить их хит на страницах книги, — заявил Паттерсон.
Книга поступит в продажу 1 сентября в издательстве Jimmy Patterson Books.
В сентябре 2019 года клип на песню Sweet Child O’Mine группы Guns N’ Roses достиг отметки в 1 млрд просмотров на видеохостинге YouTube, писал NEWS.ru.
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