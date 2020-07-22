ABBA выпустит пять новых песен в 2021 году

Шведская группа ABBA в 2021 году выпустит пять новых песен. Изначально артисты планировали опубликовать новый материал в течение текущего года.
ABBA ранее пришлось отложить своё воссоединение из-за запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса. О выходе треков рассказал ведущий подкаста Reasons To Be Cheerful Джефф Ллойд, который недавно общался с участником коллектива Бьорном Ульвеусом,
Он пообещал, что новая музыка ABBA выйдет в 2021 году, — сказал Ллойд.
Ранее ABBA объявила о том, что впервые переиздаёт все свои альбомы. Они выйдут на виниловых пластинках, писал NEWS.ru.
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