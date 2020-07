ABBA выпустит пять новых песен в 2021 году

https://static.news.ru/photo/75a159e6-cc31-11ea-ae4f-fa163e074e61_660.jpg Фото: AVRO/wikipedia.com

Шведская группа ABBA в 2021 году выпустит пять новых песен. Изначально артисты планировали опубликовать новый материал в течение текущего года.

ABBA ранее пришлось отложить своё воссоединение из-за запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса. О выходе треков рассказал ведущий подкаста Reasons To Be Cheerful Джефф Ллойд, который недавно общался с участником коллектива Бьорном Ульвеусом, передаёт The Independent.

Он пообещал, что новая музыка ABBA выйдет в 2021 году, — сказал Ллойд.

Ранее ABBA объявила о том, что впервые переиздаёт все свои альбомы. Они выйдут на виниловых пластинках, писал NEWS.ru.