Женщина три дня занималась самолечением после того, как ее поджег муж В Подмосковье во время ссоры мужчина облил жену спиртом и поджег

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В подмосковном Долгопрудном 37-летняя женщина вызвала скорую помощь после трехдневного самолечения ожогов, передает РЕН ТВ. 16 февраля 52-летний супруг во время ссоры облил ее спиртом и поджег.

Только 19 февраля женщина все-таки решилась обратиться к медикам, поскольку ее состояние резко ухудшилось. Врачи скорой госпитализировали женщину и диагностировали у нее ожог 20% тела.

20 февраля в московском Троицке 22-летняя девушка пострадала от взрыва подарочной коробки, которую неизвестный подписал ее именем и оставил возле подъезда жилого дома. Брат потерпевшей предполагает, что устроителем взрыва стал поклонник девушки, который преследовал ее с 2017 года.

Ранее в Приморье арестовали мужчину, который отрубил пальцы супруге, которая хотела потратить семейные деньги на оплату ЖКУ, а не на спиртное. Женщина с рублеными ранами обратилась за медицинской помощью только спустя сутки.