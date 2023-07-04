Женщина пострадала при падении автомобиля со второго этажа парковки В Москве женщина пострадала при падении автомобиля со второго этажа парковки

Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»

В Москве на Багратионовском проезде со второго этажа многоуровневой парковки торгово-развлекательного центра «Филион» упал автомобиль. Источник рассказал «360», что в результате инцидента пострадала женщина, находившаяся внутри машины. Информации о других пострадавших не поступало.

Как уточняет издание, очевидцы достали из упавшего автомобиля женщину в крови. По опубликованным фотографиям видно, что машина перевернулась в воздухе и приземлилась на крышу.

Пострадавшую госпитализировали в Боткинскую больницу, где врачи диагностировали у нее ушиб головы. О ее состоянии на данный момент не сообщается. Причины произошедшего также неизвестны.

На 86-м километре МКАД ранее произошло ДТП с участием трех машин. Причиной аварии стала утка с утятами, которые переходили дорогу. Первым заметил птиц и остановился водитель грузовика. Один из автомобилистов не успел отреагировать и сбросить скорость, поэтому врезался в бампер впередистоящей машины, которая откатилась и врезалась в еще один автомобиль.

В марте 2023 года автомобиль Toyota с шестью туристами упал в высокогорное озеро Гижгит в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии. В машине находились шесть человек, двое из них погибли, один пострадал.