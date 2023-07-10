Зарегистрирован первый кандидат на выборах мэра Москвы Мосгоризбирком зарегистрировал Собянина в качестве кандидата на пост мэра Москвы

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Сергей Собянин

Мосгоризбирком в ходе заседания зарегистрировал первого кандидата на выборах мэра российской столицы, сообщает «Москва 24». Им стал действующий градоначальник Сергей Собянин.

В общей сложности документы с подписями от муниципальных депутатов в свою поддержку предоставили пять человек: Сергей Собянин, Дмитрий Гусев, Владислав Даванков, Борис Чернышов и Леонид Зюганов.

Документы от потенциальных кандидатов на пост мера российской столицы принимались до 7 июля. Собянин был выдвинут московским отделением «Единой России», Гусев — представителями партии «Справедливая Россия — патриоты — за правду», Даванков — партией «Новые люди», Чернышов — городским отделением ЛДПР, Зюганов — «Коммунистической партией РФ».

Выборы мэра Москвы будут проводиться с 8 по 10 сентября. Проголосовать жители столицы смогут как на избирательных участках, так и в режиме онлайн.

Ранее уже сообщалось о кандидатах, решивших бросить вызов Собянину, переизбрание которого выглядит наиболее вероятным. Таким образом, по мнению экспертов, борьба фактически разворачивается за второе место.