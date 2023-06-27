Выборы мэра Москвы станут референдумом о доверии Собянину Скоро станут известны все кандидаты в мэры столицы

Фото: Максим Мишин, пресс-служба мэра и правительства Москвы/АГН «Москва»

Мэр Москвы Сергей Собянин

Завершается регистрация участников грядущих выборов столичного градоначальника. Скоро, в середине июля стартует и сама предвыборная кампания, которая традиционно станет квинтэссенцией очередного сентябрьского ЕДГ в России. И это притом, что вряд ли кто сомневается в переизбрании Сергея Собянина. А сами столичные выборы по сути превращаются в референдум о доверии мэру.

Страна всегда смотрит на Москву

Не зря недавние мятежники из ЧВК «Вагнер» взяли курс на Москву. Все цветные революции и разного рода Майданы собираются и совершаются в столицах как сосредоточении символов и инструментов власти. И вновь жесткие и фактически реактивные действия Сергея Собянина в момент еще полнейшей неопределенности с намерениями мятежников автоматически дали понять, что бунтовщиков в столице не ждут.

Собственно, то, что Сергей Семенович вновь идет на выборы, стало ясно еще в прошлом сентябре, когда на Дне города побывал президент, выразивший полную поддержку деяниями главы города. Тогда-то разного рода аналитикам стало ясно, что на данном этапе никакого другого развития громкой карьеры Собянина в Кремле не планируют. И он как бы повторяет путь еще Юрия Лужкова, которого также упорно сватали в премьеры. Затихли разговоры и о возможном объединении столицы и области. Идея формирования такой тяжелой «головы», способной перевесить все государственное тело, благополучно скончалась.

На фоне многочисленных дел, явно в лучшую сторону продолжающих менять лицо столицы, некоторые вопросы вызывает дефицит московского бюджета, поскольку на обслуживание долга отвлекаются ресурсы города. Но пока в этой области проблем у города не возникало.

Был независимым, стал партийным

После подтверждения решения Сергея Собянина о перевыборах стало хорошим тоном отмечать, что он, мол, впервые идет официальным кандидатом от «Единой России», а не в статусе независимого кандидата.

Действительно, в какой-то период, как считалось, ослабления популярности «партии власти», особенно после проведения пенсионной реформы, ряд губернаторов (Сергей Собянин, Александр Беглов) предпочли не светить лишний раз свою партийную принадлежность. Но после эмоционального призыва Дмитрия Медведева не отрекаться от своей политической альма-матер все вернулось на свои обычные места.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Притом что в России чаще голосуют за личности, а не за партии. Между тем, у партий-то в Москве возникают предсказуемые проблемы. Ясно, что ни у кого нет кандидата, который реально бросил бы перчатку Собянину, фактически проводящему референдум о доверии себе. Так что кандидатам от традиционных партий только и остается всеми силами подтверждать свой электоральный рейтинг в столице.

Борьба фактически идет за второе место, то есть за первенство среди проигравших. У ЛДПР и СРЗП никогда не было твердых позиций в мегаполисе.

Но, как утверждают, политтехнологи попытаются вывести на общее второе место кандидата от умеренно либеральных «Новых людей» Влада Даванкова. В этой связи и начались разговоры об объединении «НЛ» Нечаева с Партией роста Бориса Титова. Притом, что парии по масштабам просто несоизмеримы. Плюс в столичных выборах отказалось участвовать «Яблоко», имевшее свой устойчивый московский электорат. А значит, часть яблочников может поддержать и «НЛ». Во всяком случае, кандидат от КПРФ Леонид Зюганов, внук бессменного лидера партии, чье выдвижение возмутило левое крыло коммунистов, вряд ли выйдет даже скромный на результат пятилетней давности.

Заглянуть за трансфер

Разговоры о перипетиях трансфера, то есть о президентских выборах 2024 года, постепенно затихли, равно как и поиски возможных приемников. Тем не менее, выборы грядущего сентября автоматически закладывают основы политических конструкций, которые будут держать страну и после марта следующего года.

В этой связи новая электоральная победа Сергея Собянина, который явно продолжит возглавлять время от времени фрондирующую Москву, крайне важна для общей устойчивости системы. Собянин, может, и не Робеспьер, как когда-то заметил Владимир Путин, не великий оратор, но дело управления сложнейшим мегаполисом освоил в совершенстве.