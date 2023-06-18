Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков заявил, что 21 июня планирует подать документы в Мосгоризбирком для участия в выборах мэра Москвы. Зампреда нижней палаты парламента выдвинули кандидатом от партии «Новые люди», передает РИА Новости.
Очень скоро, мне моя команда подсказывает, что в среду, это один из этапов, — сказал Даванков.
Парламентарий отметил, что ему предстоит заняться сбором подписей в свою поддержку и еще много работы с муниципальными депутатами. По его словам, весь август будет проходить «яркая кампания», для участия в которой уже записались более тысячи активистов.
Выборы мэра Москвы пройдут 10 сентября, соответствующее постановление Мосгордума опубликовала 7 июня, что дает старт избирательной кампании. В течение 30 дней со дня публикации начнется выдвижение кандидатов и сбор подписей избирателей в их поддержку. Также 10 сентября выборы пройдут еще в 23 регионах России. В ходе совещания в ЦИК России также проголосовали за проведение во всех субъектах дистанционного электронного голосования.
Ранее документы для участия в выборах уже подал действующий мэр Москвы Сергей Собянин. Столичного градоначальника выдвинули кандидатом от партии «Единая Россия».