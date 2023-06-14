Собянин лично подал документы об участии в выборах мэра Москвы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Собянин

Сергей Собянин лично подал документы на выдвижение на выборы мэра Москвы, сообщается на сайте партии «Единая Россия». Ему было выдано письменное подтверждение и справка-разрешение на открытие специального избирательного счета для создания и формирования избирательного фонда кандидата.

В соответствии с положениями Избирательного кодекса г. Москвы указанные документы Сергей Собянин представил лично в Московскую городскую избирательную комиссию. Также кандидатом в составе пакета документов на выдвижение были представлены партийные документы о выдвижении его кандидатуры от партии «Единая Россия», — говорится в партийном-пресс-релизе.

О том, что Сергей Собянин будет участвовать в выборах от «Единой России» 9 июня, сообщил первый зампред Совета Федерации Андрей Турчак. На предыдущих выборах Собянин выступал как беспартийный кандидат.

Выборы мэра Москвы пройдут с 8 по 10 сентября. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что президент России Владимир Путин высоко оценил результаты работы Сергея Собянина на посту мэра Москвы. По его словам, поддержка главы государства нынешнего градоначальника на выборах очевидна.