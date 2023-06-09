Собянин пойдет на выборы мэра Москвы от «Единой России»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Собянин

«Единая Россия» выдвинула Сергея Собянина на выборах мэра Москвы, сообщил первый зампред Совета Федерации Андрей Турчак в ходе партийной конференции, передает АГН «Москва». Он заявил, что это большая ответственность для всей партии.

В этом году Сергей Семенович идет на выборы как кандидат от «Единой России». И это ответственность не только для него, но прежде всего для нас с вами, для нашей большой команды «Единой России» Москвы и всей нашей страны, — заявил Турчак.

В предыдущих выборах мэра Собянин числился самовыдвиженцем.

Выборы мэра в Москве пройдут с 8 по 10 июня. Вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин заявлял, что у действующего мэра Москвы Сергея Собянина не будет конкурентов на ближайших выборах. По его словам, все потенциальные противники нынешнего градоначальника боятся проиграть из-за его высоких рейтингов.

Днем ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что президент России Владимир Путин высоко оценил результаты работы Сергея Собянина на посту мэра Москвы. По его словам, поддержка главы государства нынешнего градоначальника на выборах очевидна.