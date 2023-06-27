Внук Зюганова поборется с Собяниным Мосгоризбирком принял документы Леонида Зюганова для участия в выборах мэра Москвы

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Подача кандидатом от КПРФ Леонидом Зюгановым документов на выдвижение на пост мэра Москвы

Внук лидера КПРФ Геннадия Зюганова, председатель комиссии по науке и промышленности Мосгордумы Леонид Зюганов подал документы для участия в выборах мэра Москвы, сообщается на сайте партии. В скором времени команда Зюганова начнет сбор подписей от своих сторонников.

Мосгоризбирком принял документы, представленные Л. А. Зюгановым. Теперь предстоит пройти процедуру муниципального фильтра, собрав требуемое законодательством количество подписей для регистрации кандидатуры, — говорится в сообщении пресс-службы московского отделения КПРФ.

23 июня делегаты московского городского отделения КПРФ единогласно поддержали выдвижение Леонида Зюганова на грядущих столичных выборах. О том, что 34-летний политик может побороться за должность мэра, сообщалось еще весной. СМИ писали, что кандидатуру Зюганова-младшего наблюдатели считают довольно неожиданной. При этом в шорт-листе кандидатов на выборы мэра Москвы были другие люди: Юрий Афонин, Вадим Кумин и Денис Парфенов.

Ранее стало известно, что ЛДПР выдвинула на выборы мэра Москвы вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова, партия «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» выдвинула кандидатом депутата Госдумы Дмитрия Гусева, а «Новые люди» представили от себя вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова.