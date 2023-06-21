ЛДПР выдвинула кандидата на выборы мэра Москвы ЛДПР выдвинула на выборы мэра Москвы вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Борис Чернышов

Столичное отделение ЛДПР 21 июня выдвинуло вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова кандидатом от партии на выборы мэра Москвы. Решение было принято при голосовании 58 делегатов, сообщается на партийном сайте. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий поддержал Чернышова и заверил, что тот имеет высокую поддержку среди московской молодежи.

Как зампред Госдумы он курирует образование и науку, его знает, ценит и уважает московская молодежь, его знают по сильным и ярким выступлениям люди всех возрастов. Задача перед ним — получить высокий процент, выше, чем другие кандидаты, и заручиться поддержкой москвичей, многие из которых по складу характера очень критичны, — сказал Слуцкий.

Днем ранее партия «Справедливая Россия — За правду» выдвинула кандидатом на выборах мэра Москвы депутата Госдумы Дмитрия Гусева. Кандидатуру Гусева в том числе поддержал лидер партии Сергей Миронов. Также известно, что от партии «Новые люди» на выборах мэра Москвы тоже будет участвовать член Госдумы — вице-спикер Владислав Даванков. Он подаст документы на регистрацию 21 июня.