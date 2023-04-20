Что известно о внуке Зюганова, который может стать новым мэром Москвы По утверждению источника NEWS.ru в КПРФ, решение о выдвижении Леонида Зюганова на выборы столичного мэра уже принято партией на высшем уровне

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Кандидатом в мэры Москвы от КПРФ может стать 34-летний внук бессменного партийного лидера Геннадия Зюганова. По данным СМИ, такое решение приняла кадровая комиссия при президиуме ЦК КПРФ. Источник NEWS.ru в партии подтверждает, что кандидатура Зюганова-внука уже утверждена на самом высоком уровне. Что известно о Леониде Зюганове — в материале NEWS.ru.

Решение о выдвижении внука Зюганова на выборы мэра точно принято?

По данным «Ведомостей», кандидатура Леонида Зюганова, как того требует процедура, уже направлена кадровой комиссией в президиум ЦК партии. Как утверждает источник издания, за выдвижение в мэры внука Зюганова выступал в том числе сам председатель КПРФ.

Кандидатуру Зюганова-младшего наблюдатели считают довольно неожиданной. При этом, уточняет источник «Ведомостей», в шорт-листе кандидатов на выборы мэра Москвы были другие люди: Юрий Афонин, Вадим Кумин и Денис Парфенов. Фаворитом называли Афонина и даже в большей степени Кумина.

В комментарии для СМИ Афонин указал, что у Леонида Зюганова «за плечами два созыва в гордуме, он хорошо знает проблемы Москвы и пользуется внутрипартийной поддержкой». При этом Афонин подчеркнул, что «это молодой, яркий и перспективный кандидат, у которого достаточно авторитета и опыта для такой кампании».

Пресс-секретарь КПРФ Александр Ющенко заявил NEWS.ru, что Леонид Зюганов является депутатом Мосгордумы, «активно работает в Москве в том числе, как и многие другие», и его кандидатура действительно рассматривается.

«Поэтому, почему бы и нет [не выдвинуться в качестве кандидата на выборы мэра Москвы]. Зюганов — один из претендентов, который рассматривается. В любом случае официальное решение будет приниматься уже кадровой комиссией позже. Согласно закону, за 100 дней до выборов должны быть проведены конференции региональных отделений», — указал Ющенко.

Источник NEWS.ru в КПРФ подтвердил, что решение о выдвижении Леонида Зюганова принято на самом высоком уровне.

«Были некоторые тёрки, но в целом консенсус найден. Леонид пойдет на выборы», — сообщил инсайдер.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Леонид Зюганов

Что известно о внуке Зюганова

Леонид Зюганов — старший внук лидера КПРФ Геннадия Зюганова. Он является депутатом Московской городской думы VI созыва, председателем комиссии по науке и промышленности. С осени 2018 года возглавлял фракцию КПРФ в Мосгордуме. В 2019 году снова стал депутатом Мосгордумы, победив на выборах в 22-м округе столицы.

Ключевым направлением своей работы Леонид Зюганов называл правозащитную деятельность, реальную помощь москвичам.

В интервью «Собеседнику» Леонид Зюганов рассказывал, что в детстве задумывался о карьере дипломата. «Геннадий Андреевич мне с детства рассказывал об общественно-политической деятельности. А это очень широкая сфера, тут можно стать и журналистом, и чиновником», — вспоминал внук лидера КПРФ.

После окончания гимназии в Москве Леонид поступил в МГУ на социологический факультет.

Что говорил внук Зюганова о пенсиях и демократии

Леонид Зюганов не раз комментировал пенсионные вопросы. В частности, он указывал на то, что «у нас очень слабая пенсионная система, если мы проведем параллели с Европой, то там средняя пенсия где-то 700 долларов, во Франции — 1200, в Израиле — 2000 долларов».

Также внук лидера компартии признавался, что не принимает идеи «демократического» общества. В одном из интервью он отмечал, что «...демократия — это жизнь по принципу „человек человеку волк“». По его словам, «жизнь в обществе социализма, обществе социальной справедливости, где превалируют догмы коллективизма, — это жизнь по принципу „человек человеку брат“».

Зюганов-младший утверждал, что «рано или поздно люди придут к социализму, капитализм отойдет, рано или поздно сам себя разложит, из чего потом будет создано совсем другое общество». В качестве «хорошего примера» он приводил Китай.

Также Леонид Зюганов предлагал отказаться от трехдневного голосования, мотивируя это тем, что «противостоять фальсификациям один день еще более или менее как-то можно, но три дня фальсификаций — это слишком».

Имя Леонида Зюганова фигурировало и в контексте скандальных историй. Так, в октябре 2022 года СМИ сообщали, что внук лидера коммунистов якобы не оплатил бензин на заправке. Позднее глава КПРФ Геннадий Зюганов отреагировал на происшествие, назвав это провокацией.

Фото: Александр Щербак/ТАСС Леонид Зюганов

Почему КПРФ решила выдвинуть на выборы мэра именно Зюганова

По мнению генерального директора коммуникационного агентства Actor Дмитрия Еловского, выдвигая кандидатуру внука Зюганова, КПРФ тестирует новое молодое поколение своих политиков.

«При этом руководство партии не хочет рисковать и терять свой базовый электорат. Поэтому выдвигает кандидата из третьего поколения партийцев, но с хорошо узнаваемой фамилией и понятной идей преемственности», — пояснил NEWS.ru Еловский.

Вместе с тем он рассказал, что еще несколько месяцев назад обсуждалось выдвижение Юрия Афонина в качестве кандидата:

«Идея была в том, что на московских выборах он разгонит кампанию и в последующем войдет в президентскую в качестве кандидата. Теперь схема изменилась, и партии придется пересобрать всю концепцию подготовки к президентской кампании. Посмотрим, как руководство коммунистов с этим справится», — сказал Еловский.

По оценкам директора Центра развития региональной политики Ильи Гращенкова, когда в бюллетене появится фамилия Зюганов, многие москвичи спроецируют ее на Зюганова-старшего и проголосуют.

«Поэтому интрига в том, что КПРФ стремится все-таки занять второе место, как то было на прошлых выборах в Москве. Сейчас, видимо, дела коммунистов в Москве просели на фоне их патриотической повестки. Москва все же в некотором смысле остается либеральным центром», — отметил в разговоре с NEWS.ru Гращенков.

По мнению генерального директора Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Дмитрия Орлова, Геннадий Зюганов — не [бывший лидер французской партии «Национальный фронт» Жан-Мари] Ле Пен, никакой «семейной верности фамилии» в нашей стране не существует и рассчитывать на это бессмысленно. В разговоре с NEWS.ru Орлов подчеркнул, что Зюганов-младший — «малоизвестный политик, который не обладает минимально необходимой для большой игры в Москве популярностью».

«Руководство КПРФ — это закрытый привилегированный клуб, его члены, безусловно, в основном недовольны этим решением. Это недовольство еще проявится», — выразил мнение Орлов.

О том, кто еще может побороться с Сергеем Собяниным за пост мэра Москвы на сентябрьских выборах, NEWS.ru уже рассказывал в отдельном материале.