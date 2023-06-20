У Собянина появился конкурент от «Справедливой России» «Справедливая Россия» выдвинула Дмитрия Гусева кандидатом на выборах мэра Москвы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Гусев

Партия «Справделивая Россия — За правду» выдвинула кандидатом на выборах мэра Москвы депутата Госдумы Дмитрия Гусева, сообщается на официальном сайте политического объединения. Кандидатуру Гусева в том числе поддержал лидер партии Сергей Миронов.

Дмитрий Гусев имеет не только обширный политический опыт, но и опыт госслужбы, причем именно в правительстве Москвы. Человек опытный и хорошо понимающий, как устроено управление городом. Человечность и опыт работы в правительстве города — вот то, что выгодно отличает нашего кандидата от всех остальных, — заявил Миронов.

Согласно опубликованному релизу, Гусев намерен строить предвыборную кампанию, опираясь на вопросы безопасности столицы и критику миграционной политики. Он собирается защищать город от дронов и ввести квоты для мигрантов.

Ранее стало известно, что от партии «Новые люди» на выборах мэра Москвы будет представлен вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. 21 июня он планирует подать документы в Мосгоризбирком.

Выборы мэра Москвы пройдут с 8 по 10 сентября. С 7 июня и в течение 30 дней со дня публикации начнется выдвижение кандидатов и сбор подписей избирателей в их поддержку. Также 10 сентября выборы пройдут еще в 23 регионах России. В ходе совещания в ЦИК России также проголосовали за проведение во всех субъектах дистанционного электронного голосования.