Путин намекнул на поддержку Собянина на выборах мэра в 2023 году Путин: москвичи на выборах оценят работу Собянина, если он сохранит темпы выполнения задач

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин справляется со всеми поставленными задачами, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе торжественного мероприятия в «Зарядье», посвященного празднованию Дня города Москвы, передает РИА Новости. Путин отдельно похвалил московские власти за хорошие темпы строительства инфраструктуры, в том числе транспортной. По мнению главы государства, если такой темп сохранится, то москвичи на следующих выборах градоначальника это оценят.

Считаю, что все поставленные задачи Сергею Семеновичу и его команде, безусловно, по плечу и при активной поддержке и содействии федеральных органов власти. Все они безусловно будут решены, — сказал Путин.

Путин и Собянин 10 сентября по видеосвязи приняли участие в церемонии открытия участка Московского скоростного диаметра (МСД) от Дмитровского до Ярославского шоссе.

Мэр столицы Сергей Собянин отмечал, что проезд по Московскому скоростному диаметру будет бесплатным для жителей столицы и области. Для транзитных автомобилей введут плату с 1 января 2023 года.

Московский скоростной диаметр — главный проект дорожного строительства столицы. Он объединит Северо-Восточную и Юго-Восточную хорды. Также диаметр соединит 10 крупнейших вылетных магистралей. В 48 районах с населением порядка 4,5 млн человек появятся новые транспортные связи. Кроме того, многоуровневые развязки обеспечат выезд на МКАД и ТТК, также МСД улучшит транспортное обслуживание аэропортов Домодедово и Шереметьево.