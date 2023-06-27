СМИ узнали о перспективах объединения двух российских партий «Коммерсант»: «Новые люди» и Партия роста обсуждают вероятное объединение

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лидеры российский партий «Новые люди» и Партии роста Алексей Нечаев и Борис Титов на совместной пресс-конференции, запланирлванной на вторник, 27 июня, могут объявить о предвыборном союзе и даже о перспективе слияния двух организаций. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на осведомленные источники в Партии роста и администрации президента РФ.

Официальный анонс мероприятия размещен на сайте ТАСС. Там указано, что пресс-конференция будет посвящена «обсуждению планов на грядущие выборы». «Коммерсант» подчеркивает, что первые слухи об объединении двух идеологически сходных политических сил появились еще в 2021 году, однако тогда подобную возможность отвергли.

По данным издания, на сегодняшний день ситуация изменилась и процесс объединения, по словам одного из собеседников издания, «так или иначе идет».

Не уверен, что прямо так будет заявлено на предстоящей пресс-конференции, скорее пока они скажут только об объединении усилий на выборах, — отметил источник, близкий к руководству Партии роста.

По его словам, пока может быть объявлено о совместном участии двух партий в грядущих выборах.

Ранее вице-спикер Госдумы Владислав Даванков заявил, что планирует подать документы в Мосгоризбирком для участия в выборах мэра Москвы. Зампреда нижней палаты парламента выдвинули кандидатом от партии «Новые люди».

Ранее документы для участия в выборах уже подал действующий мэр Москвы Сергей Собянин. Столичного градоначальника выдвинули кандидатом от партии «Единая Россия».