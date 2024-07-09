Юлию Навальную объявили в розыск и заочно арестовали

Фото: Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

Юлия Навальная

Басманный районный суд города Москвы заочно арестовал Юлию Навальную, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы. Она также объявлена в розыск. Навальную обвиняют по статье об участии в экстремистском сообществе.

Навальной Ю. Б. предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 282.1 УК РФ (участие в экстремистском сообществе). Юлия Борисовна скрылась от органов предварительного следствия, в связи с чем объявлена в розыск, — говорится в сообщении.

Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана сроком на два месяца. Отсчет начнется с момента экстрадиции Навальной в РФ или с момента задержания ее на территории государства. В то же время на сайте городских судов нет информации о состоявшемся заседании по мере пресечения, а карточку Навальной не удается найти в базе розыска МВД.

Ранее сообщалось, что Федеральная служба судебных приставов приостановила работу по принудительному взысканию долгов мужа Юлии Алексея Навального. Причиной такого решения стала смерть оппозиционера.

Навальный скончался в исправительной колонии № 3 «Полярный волк» 16 февраля. Пресс-служба УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщила, что после прогулки осужденный почувствовал себя плохо и практически сразу потерял сознание.