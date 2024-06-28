ФСПП приостановила производство по взысканию долгов Навального

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Алексей Навальный

Федеральная служба судебных приставов приостановила работу по принудительному взысканию долгов Алексея Навального, сообщил «Интерфаксу» глава ФСПП Дмитрий Аристов. Причиной такого решения стала смерть оппозиционера.

В настоящее время исполнительное производство в отношении Навального приостановлено в связи с его смертью и до решения вопроса с его правопреемником, — сказал Аристов, отвечая на вопрос журналистов в рамках Петербургского международного юридического форума.

Глава ФСПП отметил, что согласно закону, судебный пристав-исполнитель на основании судебного решения осуществляет замену должника, в случае кончины последнего, на его правопреемника. По словам главного пристава России, судебного акта о процессуальном правопреемстве в службе не поступало.

Навальный скончался в исправительной колонии № 3 «Полярный волк» 16 февраля. Пресс-служба УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщила, что после прогулки осужденный почувствовал себя плохо и практически сразу потерял сознание.

Ранее дело в отношении трех бывших адвокатов Навального об экстремизме поступило в Петушинский районный суд Владимирской области.