Дело адвокатов Навального зарегистрировали в суде Владимирской области Суд Владимирской области рассмотрит дело адвокатов Навального об экстремизме

Фото: Dmitry Serebryakov/AP/TASS

Алексей Липцер

Дело в отношении трех бывших адвокатов Алексея Навального об экстремизме поступило в Петушинский районный суд Владимирской области, информирует ТАСС. В суде уточнили, что материалы распределены судье. Речь идет о деле против Вадима Кобзева, Игоря Сергунина и Алексея Липцера.

Материалы уголовного дела поступили в суд и распределены судье. Дата предварительных слушаний пока не назначена, — уточнил собеседник агентства.

Адвокатам вменяют совершение преступления, предусмотренного частью 2 статьи 282.1 УК РФ (участие в экстремистском сообществе). Ранее Кобзев, Сергунин и Липцера представляли интересы Навального по делу «Ив Роше».

В настоящий момент адвокаты содержатся в СИЗО. Последний раз срок ареста обвиняемым продлевали до начала августа. Росфинмониторинг включил всех троих в список террористов и экстремистов. По данным следствия, адвокаты использовали свой статус при оказании юридической помощи Навальному для доступа в колонию, где он содержался, а также передавали информацию между участниками экстремистского сообщества и заключенным.

Ранее гордума Томска решила лишить депутатских полномочий Ксению Фадееву, которую признали виновной в организации экстремистского сообщества с использованием служебных полномочий. Парламентарий являлась главой регионального штаба Алексея Навального (организация признана экстремистской, деятельность в РФ запрещена).