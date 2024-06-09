Соратницу Навального досрочно лишат полномочий депутата Главу штаба Навального в Томске досрочно лишат полномочий депутата

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Ксения Фадеева

Томская городская дума лишит депутатских полномочий Ксению Фадееву, признанную виновной в организации экстремистского сообщества с использованием служебного положения, сообщается на сайте. Известно, что она являлась главой регионального штаба Алексея Навального (организация признана экстремистской, деятельность запрещена). Вопрос о лишении Фадеевой полномочий внесен на повестку сессии муниципального парламента.

Предлагается досрочно прекратить полномочия депутата думы города Томска седьмого созыва Фадеевой К. В. в связи с вступлением в законную силу обвинительного приговора суда в отношении нее 28 мая текущего года, — говорится в пояснительной записке.

В декабре 2023 года Фадееву приговорили к девяти годам лишения свободы по обвинению в организации экстремистского сообщества. В суде девушка заявила, что не понимает сути претензий. Она также была внесена в перечень террористов и экстремистов.

Ранее сообщалось, что Басманный районный суд Москвы продлил арест журналистки Антонины Фаворской (настоящее имя — Антонина Кравцова) по делу об участии в экстремистском сообществе. Она останется под стражей еще минимум два месяца.

Столичный суд арестовал журналистку издания SOTAvision (внесено Минюстом РФ в список иноагентов) 29 марта. Фаворскую обвиняют в работе на ФБК (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена).