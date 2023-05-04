«Яндекс» объяснил искажение сигналов GPS в Москве «Яндекс» объяснил искажение сигналов GPS в Москве сбоем

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Экран навигатора в автомобиле сервиса «Яндекс.Драйв»

Представитель «Яндекса» объяснил искажения сигналов GPS в Москве и неверное позиционирование пользователей на картах сбоем GPS. Он объяснил РБК, что это влияет на все сервисы, в том числе принадлежащие другим компаниям, так как приложения получают ошибочную координату от смартфона, а не декодируют сигнал от спутника.

Такие сбои GPS сказываются вообще на всех сервисах (не только «Яндекса») и устройствах: от навигационных приложений до фитнес-браслетов. С большой уверенностью можно сказать, что случаи неверного геопозиционирования существуют вне инфраструктуры интернет-сервисов, — сообщили в «Яндексе».

Ранее стало известно, что навигаторы в пределах Бульварного и Садового кольца в Москве стали работать со сбоями. Сотрудникам столичной полиции объяснили это сменой локации GPS для подготовки парада Победы. Девайсы также показывали неправильную локацию: например, водители, находящиеся на Тверской улице, могли обнаружить себя на карте в районе Внуково.

В период с 27 апреля по 10 мая для посетителей закрыта Красная площадь. Прогуляться по главной площади страны будет невозможно из-за подготовки к празднованию Дня Победы 9 Мая.