Военный эксперт объяснил, почему в Москве не объявили воздушную тревогу Военный эксперт Хатылев назвал атаку украинских дронов на Москву психологической

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ни в Москве, ни в Подмосковье не была объявлена воздушная тревога в связи с атакой дронов, так как имевший место «хаотичный порядок полета» беспилотников имел больше психологический характер с целью запугать людей, рассказал в беседе с «Царьградом» бывший начальник зенитно-ракетных войск России, военный эксперт Сергей Хатылев. По его словам, воздушную тревогу объявлять было не нужно.

Есть для этого должностные лица, которые приняли решение, что воздушную тревогу объявлять не надо, людей эвакуировать не надо. Там вот в одном месте, где ударился дрон в плиту перекрытия, на всякий случай эвакуировали несколько подъездов, — пояснил эксперт.

При этом, как отметил Хатылев, эвакуация была связана в первую очередь с возможным обрушением перекрытия. Специалист подчеркнул, что организаторы атаки как раз и рассчитывали на то, что в Москве объявят воздушную тревогу, напугав жителей.

Как добавил военный эксперт, специалист по армиям НАТО Александр Артамонов, сигнал воздушной тревоги в любом случае означает необходимость для жителей прятаться в укрытия и в метро.

Система ПВО сработала штатно, часть беспилотников была с ходу сбита, а часть упала самостоятельно. <...> Но, давайте говорить откровенно, от того, что беспилотник врежется в здание, в метро убегать миллионному городу, наверное, тоже бессмысленно, — высказал мнение Артамонов.

По информации Минобороны РФ, столичный регион подвергся атаке восьми украинских дронов. Все они были сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь» или подавлены средствами РЭБ. По некоторым данным, ВСУ использовали неизвестные до сегодняшнего дня БПЛА, собранные по аэродинамической схеме «утка».