Турист пытался ввезти из Дубая часы за 19 млн рублей

Фото: customs.gov.ru

Таможенники в аэропорту Внуково обнаружили у туриста из Дубая незадекларированные швейцарские часы стоимостью 19 млн рублей, сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС). По информации ведомства, 28-летний россиянин хотел избежать таможенных платежей в размере 5,5 млн рублей.

Ручную кладь 28-летнего россиянина инспекторы проверили на «зеленом коридоре» в ходе выборочного таможенного контроля и выяснили, что молодой человек не задекларировал часы швейцарского производителя Patek Philippe из коллекции Nautilus Travel Chronograph Automatic, — говорится в сообщении ведомства.

В ФТС уточнили, что против россиянина могут возбудить уголовные дела по статьям о контрабанде стратегически важных товаров и об уклонении от уплаты таможенных платежей. Ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Ранее сообщалось, что гражданин Китая пытался незаконно вывезти из Приморья самовар, изготовленный в XIX веке. Пятикилограммовая культурная ценность была обнаружена и конфискована таможенными службами, открыто дело об административном нарушении.