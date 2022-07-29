Владевшая сгоревшим в Москве хостелом компания открылась недавно ТАСС: владевшая сгоревшим в Москве хостелом компания открылась три месяца назад

Фото: Воронин Денис/АГН «Москва»

Компанию, владевшую сгоревшим в Москве хостелом, открыли три месяца назад, сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах. Он уточнил, что у учредителя есть еще четыре подобных бизнеса — все они действующие.

Компания, которая владеет хостелом, зарегистрирована три месяца назад. Ее уставной капитал составляет 25 тысяч рублей. У учредителя есть еще четыре подобные компании с аналогичным уставным капиталом, все они действующие, — рассказал собеседник агентства.

Telegram-канал 112 выяснил, что владельцы хостела уже неоднократно попадали в поле зрения полиции. По его данным, в последний раз это произошло в начале июля, когда хозяева эконом-отеля поставили на миграционный учет сразу 144 иностранца.

В 2020 их также привлекали к административной ответственности за ненадлежащее хранение люминесцентных ламп. В 2019 году в хостеле во время пожарной проверки в гостинице установили, что не было огнетушителей, противодымной вентиляции, а двери пожарных выходов оказались заблокированы.

В ночь на 29 июля на юге Москвы в хостеле на улице Алма-Атинской произошел пожар. Жертвами инцидента стали восемь человек, еще четверо — госпитализированы. Причиной такого числа жертв стали решетки на окнах: люди просто не смогли быстро выбраться.

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким погибших. По его словам, пожарная служба оперативно прибыла на место и сработала профессионально.

В ближайшее время специалисты проведут пожарно-техническую экспертизу. Они установят, что стало причиной пожара. По предварительным данным, это могла быть неисправная проводка.

Прокуратура проводит проверку по факту инцидента. Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ, об оказании услуг, «не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц». Глава ведомства Александр Бастрыкин получил руководителю управления СК по Москве Андрею Стрижову предоставить оперативный доклад о ходе расследования дела.

Ранее глава Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов поддержал проведение учебных эвакуаций из отелей на фоне пожара в московском хостеле. Парламентарий также призвал сервис стать более навязчивым и доводить информацию о мерах пожарной безопасности до клиентов.