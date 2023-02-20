В Сети опубликовано фото подарочной посылки, взорвавшейся в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фото подарочной коробки, внутри которой находилось самодельное взрывное устройство, опубликовали Telegram-каналы SHOT и «112». В посылке лежат жидкость для розжига и взрывные элементы. Опасная посылка сработала 20 февраля в одном из подъездов Новой Москвы.

22-летняя девушка Алина, которой предназначалась посылка, получила термические ожоги лица и левой кисти.

Девушка была госпитализирована. Известно, что инцидент произошел в доме на улице Изумрудной

По данным MK.RU, на коробке было написано имя пострадавшей. Как сообщает АГН «Москва» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, девушка увидела коробку на первом этаже в холле жилого дома.

На первом этаже, в холле здания, она увидела коробку, похожую на взрывное устройство. Как только девушка ее открыла, коробка взорвалась и загорелась. У пострадавшей ожоги лица и другие травмы, — говорит источник агентства.

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