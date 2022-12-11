В РЖД рассказали о графике движения электричек в снегопад РЖД: электрички в Московском регионе идут по графику, несмотря на снегопад

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пригородные электропоезда в Москве и области продолжают следовать по графику, несмотря на снегопад в регионе, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу РЖД. При этом некоторые поезда дальнего следования движутся с задержками в расписании из-за неблагоприятных погодных условий.

Пригородные поезда в Московском регионе отправляются и прибывают в соответствии с графиком. <...> Поезда дальнего следования № 85 Нижневартовск — Москва и № 25 Ижевск — Москва прибудут на конечный пункт за задержкой более семи часов из-за незапланированной остановки по погодным условиям на участке Арзамас — Канаш Горьковской железной дороги, — рассказали в РЖД.

Представители компании подчеркнули, что пассажиры задерживающихся в пути поездов обеспечиваются питанием, а в самих вагонах сохраняется комфортная температура.

Сейчас в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево задержано и отменено в общей сложности 69 рейсов. Большинство из них приходится на долю Домодедово — там задержано 45 рейсов. Во Внуково задерживается вылет пяти рейсов и еще четыре отменены. В Шереметьево число задержанных рейсов составляет 13, отмененных — два.

Накануне в Москве было объявлено штормовое предупреждение из-за ледяного дождя, метели и мокрого снега. Столицу и область окутал густой туман, жителей предупредили об ухудшении видимости и гололеде. До этого пресс-служба городского управления МЧС сообщила, что в Москве ожидается сильный гололед на дорогах. В ведомстве призвали местных жителей снизить скорость и увеличить дистанцию с автомобилями, движущимися впереди.