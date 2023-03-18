Поджигатели вольера с пумой в Подмосковье ответят по двум статьям В Подмосковье возбудили уголовное дело по двум статьям из-за поджога вольера с пумой

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следственные органы открыли уголовное дело по двум статьям (жестокое обращение с животными и умышленное уничтожение имущества) из-за поджога вольера с пумой в деревне Митькино, в результате чего животное скончалось, передает ТАСС. Полицейские устанавливают все детали случившегося, ведется поиск причастных к поджогу.

Следователем Cледственного управления по Одинцовскому городскому округу по факту поджога хозяйственной постройки и гибелью содержащегося там животного — пумы — возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 167 и 245 УК РФ, — говорится в сообщении.

Подмосковная прокуратура взяла на контроль проверку и принятие процессуального решения по факту поджога хозпостройки, приведшего к гибели хищника.

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