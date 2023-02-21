Расчленившая морскую свинку на глазах у детей учительница пойдет под суд Полиция Алма-Аты завела дело на учительницу, расчленившую морскую свинку на глазах у детей

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Казахстанская полиция завела уголовное дело на учительницу биологии из Алма-Аты, которая расчленила морскую свинку на уроке на глазах у детей. Ранее шокирующие кадры с убийством зверька попали в Сеть. Женщина уволилась из учебного заведения по собственному желанию. Ей грозит до года тюрьмы согласно законодательству Казахстана.

ДП города Алма-Аты сообщает, что данный факт зарегистрирован ОП при УП Ауэзовского района по ст. 316 УК РК. Обстоятельства устанавливаются, — говорится в сообщении полиции в Telegram.

Как призналась сама женщина, расчленение и вскрытие морской свинки было нужно ей для закрепления у школьников знаний по анатомии и физиологии.

Ранее житель Санкт-Петербурга расчленил домашнего кота и использовал его труп в качестве приманки на охоте. По словам хозяйки четвероногого питомца, злоумышленник предварительно содрал с кота шкурку, а после разложил его останки возле самодельного капкана. Женщина отметила, что рядом с местом, где нашли труп животного, живет подозрительный человек.

До этого в Рязани злоумышленники подожгли будки с бездомными собаками, перед этим заблокировав выход животным, чтобы те сгорели заживо. Местные жители успели спасти животных, при этом живодеры пытались помешать им, применив физическую силу.