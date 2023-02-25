На Сахалине убили 26 особей краснокнижного животного РИА Новости: на Сахалине неизвестные убили 26 краснокнижных оленей

Фото: K. Salminen/blickwinkel/Global Look Press

На севере Сахалина в Охинском районе обнаружили останки 26 особей дикого северного оленя, чья популяция занесена в Красную книгу, передает РИА Новости со ссылкой на региональное агентство лесного и охотничьего хозяйства. Отмечается, что животных избивали, волокли на буране, а потом отрезали головы. Виновные пока не были найдены. Собеседник агентства отметил, что браконьерам грозит уголовная ответственность с обязательным возмещением нанесенного природе ущерба.

Сотрудники лесничества 24 февраля во время очередного рейда по защите и охране объектов животного мира обнаружили останки 26 особей дикого северного оленя в труднодоступном месте в Охинском районе. В настоящее время мы оформляем материалы для передачи их в правоохранительные органы, — указано в сообщении.

На Сахалине насчитывается около двух тысяч особей северного оленя. Региональная прокуратура организовала проверку.

Ранее стало известно, что государственный охотничий контроль начал работать в условиях постоянного рейда. С 3 февраля егеря охотнадзора находятся на контрольных точках постоянно и перемещаться по охраняемой территории.

Отмечается, что раньше рейды были плановыми и задача была — ловить браконьеров. Сейчас акцент сместили в сторону профилактики. Кроме того, поправки дают инспекторам охотнадзора право применять физическую силу и гражданское оружие.