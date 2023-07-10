В Подмосковье мигранты сняли с юноши скальп за зеленый ирокез Readovka: в подмосковной Электростали мигранты сняли с юноши скальп за зеленый ирокез

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Readovka сообщил, что в подмосковной Электростали мигранты сняли с 19-летнего молодого человека скальп из-за окрашенного в зеленый цвет ирокеза. По данным Telegram-канала Mash, Юрий М. подошел к компании незнакомых людей и попросил закурить, после этого вспыхнул конфликт.

Readovka сообщает, что нападение произошло вечером в районе 21:00 у бассейна «Кристалл» на Спортивной улице, молодой человек с зеленым ирокезом попросил у незнакомцев закурить, после чего те обрушились на него со словесными оскорблениями, компании мигрантов не понравился внешний вид юноши.

По данным канала, изначально Юрий М. был с друзьями, но когда конфликт стал набирать обороты, они убежали, оставив приятеля наедине с выходцами из соседних республик, злоумышленники скрутили парня, достали нож, срезали вместе с кожей ирокез и в скрылись.

Молодому человеку помогли прохожие, которые вызвали скорую помощь.

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