В Подмосковье четверо мужчин накачали школьницу наркотиками и изнасиловали

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В подмосковном Фрязино мать обратилась в полицию после того, как узнала, что ее несовершеннолетнюю дочь изнасиловали, передает РЕН ТВ со ссылкой на источник. Девочка рассказала, что четверо парней заставили ее принять наркотики, после чего надругались над ней.

Об этом девочка рассказала маме, которая и обратилась в полицию, — рассказал источник.

Уточняется, что молодые люди были не знакомы с девочкой.

Ранее московское управление СКР подтвердило начало проверки по факту сокрытия преступления против половой неприкосновенности ребенка в московской школе. Классный руководитель скрывала, что в школе сверстники надругались над четвероклассником, пока в Сети не появились кадры издевательств. Родители ребенка обратились в полицию.

10 марта в Санкт-Петербурге задержали 46-летнего рецидивиста, изнасиловавшего 15-летнюю школьницу. Мужчина с 2005 года отбывал наказание за изнасилование десятилетней девочки, а освободился из колонии менее года назад. При задержании он несколько раз попытался покончить с собой.