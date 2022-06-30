В офисном центре в Мытищах упал лифт с пассажирами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В подмосковных Мытищах в одном из офисных зданий рядом с местным МФЦ на улице Карла Маркса обрушился лифт, рассказали NEWS.ru в пресс-службе регионального МЧС. Отмечается, что в момент падения кабины в ней находилось шесть человек. Сейчас их осматривают медики, состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести. Отмечается, что лифт с пассажирами пролетел с первого этажа на цокольный.

Падение лифта с первого этажа на цокольный. В результате пострадали шесть человек. Пятерых отпустили амбулаторно, одного госпитализировали, — заявили в пресс-службе ведомства.

По данному факту проходит проверка, которую контролирует мытищинская прокуратура, отмечается в Telegram-канале ведомства. По данным прокуратуры, одна из пострадавших была госпитализирована в больницу.

Ранее в торговом центре Махачкалы «Рим» сорвался лифт с людьми. Пострадали три человека, в том числе один ребёнок. По факту падения прокуратура Дагестана начала проверку.

Также двое рабочих погибли в результате падения лифта в «Президент-Отеле» на Большой Якиманке в Москве. Лифт сорвался с седьмого этажа. Спасательные службы смогли сразу достать тело одного рабочего из шахты лифта, другого пришлось извлекать из-под завалов.