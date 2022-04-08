Прокуратура Дагестана начала проверку после падения лифта в ТЦ Махачкалы

В торговом центре Махачкалы «Рим» сорвался лифт с людьми. Пострадали три человека, в том числе один ребёнок. По факту падения лифта прокуратура Дагестана начала проверку. Видео с места происшествия публикует «360».

На кадрах видны перекошенные двери лифта. Предположительно, их пришлось вскрывать, чтобы вывести людей. О состоянии пострадавших не сообщается.

В настоящее время в ТЦ работают специалисты. Для координации действий правоохранительных органов на место выехали заместитель прокурора республики Тагир Абдулазизов, представители городской и районной прокуратуры. Правоохранители оценят соблюдение требований безопасности эксплуатации лифтового оборудования, а также причины случившегося.

Ранее сообщалось, что двое рабочих погибли в результате падения лифта в «Президент-Отеле» на Большой Якиманке в Москве. Лифт сорвался с седьмого этажа. Спасательные службы смогли сразу достать тело одного рабочего из шахты лифта, другого пришлось извлекать из-под завалов. По предварительным данным, причиной падения стало нарушение техники безопасности.