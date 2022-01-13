Двое рабочих погибли при падении лифта в «Президент-Отеле» в Москве

Двое рабочих погибли в результате падения лифта в «Президент-Отеле» на Большой Якиманке в Москве, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

По предварительным данным, проводился ремонт лифта, погибли двое рабочих, — сказал собеседник агентства.

Telegram-канал Mash уточняет , что лифт сорвался с седьмого этажа. Спасательные службы смогли достать тело одного рабочего из шахты лифта, другой пока находится под завалами.

К падению лифта, по предварительным данным, привело нарушение техники безопасности.

В самой гостинице не подтвердили факт происшествия. Сотрудник ресепшена сообщил, что «пока информации нет».

В середине декабря прошлого года лифт с пассажиром сорвался в одном из небоскрёбов комплекса «Федерация» в деловом центре «Москва-Сити». В момент инцидента в кабине находился один человек, он отделался ушибами. Лифт пролетел с 27-го до 14-го этажа, после чего резко затормозил.

22 октября в Москве упал лифт с 10 пассажирами. Кабина сорвалась с высоты пятого этажа, но её задержала сработавшая техническая система. В результате лифт с шестью взрослыми и четырьмя детьми застрял между вторым и третьим этажами, никто не пострадал. Предварительно, причиной стал оборвавшийся трос.