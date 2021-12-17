Лифт с пассажиром сорвался в одном из небоскрёбов в «Москва-Сити»

Лифт с пассажиром сорвался в одном из небоскрёбов комплекса «Федерация» в деловом центре «Москва-Сити». В момент инцидента в кабине находился один человек, он отделался ушибами, сообщил ТАСС источник в экстренных службах. Лифт пролетел с 27-го до 14-го этажа, после чего резко затормозил.

Накануне днём в здании по адресу: Пресненская набережная, 12, произошло частичное обрушение лифта. Он сорвался и пролетел с 27-го по 14-й этаж, где резко затормозил. В лифте был пассажир, у него ушиб поясницы, — рассказал источник.

По факту происшествия полиция начала доследственную проверку.

22 октября в Москве упал лифт с 10 пассажирами. Кабина сорвалась с высоты пятого этажа, но её задержала сработавшая техническая система. В результате лифт с шестью взрослыми и четырьмя детьми застрял между вторым и третьим этажами, никто не пострадал. Предварительно, причиной стал оборвавшийся трос.

Ранее в МЧС рассказали, что если лифт остановился, то пугаться не надо, кабина «никогда не упадёт», так как оборудована специальным устройством — уловителями. Техника автоматически тормозит, как только лифт набирает скорость выше заданной.